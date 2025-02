Mann (24) schlitzt sich auf und attackiert Beamten

„Ich leide an Klaustrophobie. Bitte schicken Sie mich nicht ins Gefängnis“, bettelt der 24-jährige Vorarlberger Richterin Verena Wackerle an. Vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wo er doch kurz vor Abschluss seiner stationären Therapie in der Stiftung Maria Ebene stehe und sich um eine Verlängerung bemühe. Schließlich sei er auf gutem Wege, sein Leben endlich in den Griff zu bekommen, so der Beschuldigte.