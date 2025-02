Ärger über neue Masche bei Parkplatz-Abzocke

Am nächsten Werktag gemahnt

Denn trotz fristgerechter Zahlung kam das erste Mahnschreiben daher. „Ich hab’ am Freitag überwiesen, am Montag wurde schon das Mahnschreiben über 85 Euro abgeschickt.“ Bei einem weiteren Parkverstoß endete das Zusenden der Mahnungen trotz fristgerechter Zahlung erst nach der Kontaktaufnahme mit der Firma. „Wenn du nicht nachschaust, zahlst du vielleicht doppelt“, ortet der Welser eine neue Form der Parkplatz-Abzocke.