16-Jähriger flüchtet nach Unfall vor der Polizei

Am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht auf der A7 in Richtung Nord mitgeteilt. Die Anzeigerin, eine 35-jährige Polizistin außer Dienst, verfolgte den Unfalllenker und gab immer den aktuellen Standort an die Landesleitzentrale weiter. Eine im Nahbereich aufhältige Polizeistreife konnte das Fahrzeug bei der Abfahrt Waldeggstraße in Richtung Bahnhof feststellen.