Beim letzten Tanz winkt ein Allzeitrekord

Den letzten Tanz absolviert auch Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö. Der Norweger gab vor wenigen Wochen in einer tränenreichen Pressekonferenz in Ruhpolding bekannt, Skier und Waffe nach dieser Saison an den Nagel zu hängen. „Wir nähern uns schnell dem Ende eines Traums“, erklärte er vor Beginn der diesjährigen Titelkämpfe in der Lenzerheide.