„Ganz üble Performance!“ Truppe erklärt Sekt-Panne

Zwei weitere Rennen für Truppe

Der Start in die WM sei nun gelungen, betonte die 29-Jährige. „Ich kann es jetzt, glaube ich, ein bisschen lockerer sehen. Ich darf im Riesentorlauf auch fahren statt Ricarda Haaser, also habe ich eh noch ein bisschen ein Programm vor mir. Daheim ein Rennen zu fahren und abzuschwingen, ist immer was Cooles. Der Hang ist ganz lässig“, sagte Truppe, für die es die zweite WM-Medaille nach Silber im Team-Parallel 2019 in Åre war. Sie sei auch „erleichtert, weil ich jetzt weiß, dass ich noch schnell Slalom fahren kann“. Der WM-Riesentorlauf findet am Donnerstag, der Spezial-Slalom der Frauen am Samstag statt.