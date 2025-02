Jubel nach erneutem WM-Gold: „Ich bin so blau“

Was für eine Machtdemonstration von Veronika Aigner bei der Paraski-WM in Marburg. Die Niederösterreicherin gewann mit Schwester und Guide Elisabeth den Slalom mit 2,71 Sekunden Vorsprung. Nach dem Kraftakt ächzte sie: „Ich bin so blau“. Großes Pech hatte Elina Stary. Die Kärntnerin schied auf dem Weg zu Silber aus.