Jetzt ist klar, warum in Wels der Strom ausfiel

Stromnetz unter der Erde

Die durchschnittliche Ausfallzeit in Netzgebiet von Wels Strom lag 2023 bei 48 Sekunden pro Kunde. „Die Gründe dafür liegen im unterirdisch verlegten Stromnetz in Wels. Denn der Auslöser für Stromausfälle in Österreich sind meist Wetter- und Sturmschäden, die unterirdische Netze nicht betreffen können“, so der Energieversorger.