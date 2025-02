Pröll-Look ist passé: Odermatt trägt jetzt Glatze!

Wie Odermatt als Gast beim „WM-Spezial-Talk“ bei ServusTV im wahrsten Sinne des Wortes „enthüllte“, geht er nun „oben ohne“ durch die Welt – also oben ohne Haare. Zum Beweis dafür zog sich der Super-G-Weltmeister kurz seine Haube vom Haupt, das nun eher an Vin Diesel als an Erwin Pröll denken lässt …