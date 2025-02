Experten schlagen Alarm: Wasser-Ressourcen bedroht

Politisches Versagen und verschleppte Transparenz

Während renommierte Wissenschafter in glasklaren Worten umso deutlicher Alarm schlagen, versinkt die Politik offenbar in Untätigkeit. „Seit Jahren wird über eine dringend notwendige Pestizid-Ausbringungs-Datenbank diskutiert, die endlich Klarheit darüber schaffen könnte, wo, wann und in welchen Mengen giftige Chemikalien ausgebracht werden. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits erstellt – doch sie liegt ungenutzt in der Schublade“, schlägt denn auch Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, Alarm!