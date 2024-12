„Ewigkeitschemikalie“ auch im Mineralwasser

Insgesamt war TFA in den untersuchten Ländern bei zehn von neunzehn Abfüllern nachweisbar. „Dort hat TFA bereits seinen Weg in die vermeintlich vor anthropogenen (von Menschen verursachten, Anm.) Schadstoffen geschützten, oft Hunderte Meter tief gelegenen Grundwasserkörper gefunden, aus denen unsere Mineralwässer stammen“, so die Umweltschutzorganisationen in einer Aussendung. Gesundheitsschädlich seien die Mengen allerdings nicht: Selbst bei einem hohen täglichen Konsum von zwei Litern des am stärksten belasteten Mineralwassers (aus Belgien) würden bei einem Erwachsenen in der Europäischen Union geltende gesundheitliche Richtwerte nicht überschritten.