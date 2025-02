-25 Grad! Neue Züge der ÖBB im Frost-Test

Warm anziehen hieß es Montagfrüh, als die ÖBB den neuen Doppelstock-Cityjet im weltweit größten Klima-Wind-Kanal in Floridsdorf präsentierten. Dort wird jedes neue Rollmaterial in der Rail Tec Arsenal Fahrzeugversuchsanlage auf Herz und Nieren geprüft: bei extremen Wetterbedingungen, wie Temperaturen von minus 25 Grad bis plus 40 Grad oder Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Beim „Krone“-Lokalaugenschein waren es vergleichsweise „angenehme“ minus 9 Grad.