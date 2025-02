Trumps Zölle bedrohen die heimische Industrie

Für Österreichs Industrie ist das ein zusätzlicher Schlag in der ohnehin schwachen Konjunktur. Bei Stahl etwa lieferten wir im Vorjahr immerhin 243.000 Tonnen (plus 43.000 Tonnen Aluminium). Der Exportwert lag bei rund 653 Millionen Euro. Dazu kommt, dass verarbeitete Metallprodukte zuletzt unsere Exportschlager in die USA waren. Österreichs Ausfuhren nach Nordamerika blühten im Vorjahr um 14 Prozent auf bereits 14 Milliarden Euro. Maschinen, Apparate, Fahrzeuge usw. waren dabei besonders erfolgreich. Große Geschäfte machten beispielsweise BMW Steyr, Magna, Pistolenriese Glock, Voestalpine und die Amag.