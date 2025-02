„Ich mache keinen Kebab, bei mir gibt‘s Bosna“

14 Stunden pro Tag im Imbiss

Seit elf Jahren hat er das Schmankerleck. „Ich mache keinen Kebab, ich mache Bosna“, lacht der gebürtige Türke – und das sechsmal pro Woche. „Ich bin um sechs Uhr in der Früh im Imbiss, da kommen die ersten Gäste und holen sich einen Kaffee. Die offiziellen Öffnungszeiten sind von neun bis 20 Uhr“, zwinkert Öztürk. Sein Kater sorgt dafür, dass er schon so bald in der Früh in seinem Laden ist. „Er weckt mich, und dann habe ich keinen Stress und kann das Essen vorbereiten“, lacht der Imbiss-Besitzer und beißt herzhaft in seine Burenwurst. Kebab kommt bei ihm nicht auf den Tisch. „Die Bosna kommt bei meinen Gästen einfach am besten an. Und bei mir auch.“