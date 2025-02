Pflegerin nach Unfall: „Habe nur zwei Most gehabt“

„Ich bin geständig. Ich weiß aber, dass ich nur ein Achterl Most pur und einen großen gespritzten Most getrunken habe. Sonst nichts, weder am Vortag noch in den Stunden davor, und auch sonst trinke ich eigentlich nie.“ So rechtfertigte sich eine 47-jährige Mühlviertlerin montags am Landesgericht Linz.