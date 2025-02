ÖSV jubelt: „Diese Medaille ist heute Gold wert!“

„Es ist ein Supergefühl, es war nicht unbedingt zu erwarten, dass wir aus jedem Speedbewerb eine Medaille mitnehmen.“ Und eine Goldene noch dazu, fügte Mandl an. „Wir sind schon sehr, sehr happy.“ Nach dem für den ÖSV medaillenlosen Auftakt im Teambewerb hatte im ersten Einzelrennen Stephanie Venier mit Super-G-Gold zugeschlagen. Es folgten jeweils Silber im Super-G für Raphael Haaser sowie in der Abfahrt für Mirjam Puchner und eben am Sonntag Kriechmayr. Es war zugleich das erste Saisonpodest für das im Weltcup gebeutelte Abfahrtsteam der Männer.