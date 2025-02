Österreichs „Adler“ knacken den nächsten Rekord

Kein Skispringen in diesem Winter ohne einen ÖSV-Rekord. Jan Hörl (2.) und Daniel Tschofenig (3.) stellten gestern in Lake Placid (USA) die von Japan gehaltene Stockerl-Bestmarke im Weltcup ein. Noriaki Kasai, Kazuyoshi Funaki und Co. hatten in der Saison 1998/99 insgesamt 38 Podestplätze geschafft.