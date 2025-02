Österreichs Eishockey-Frauen verpassen Olympia

Niederlage trotz Führung

Die Österreicherinnen, die zum Auftakt gegen Deutschland 0:2 verloren hatten, gingen durch Kapitänin Anna Meixner in Führung (19.), gerieten gegen den Aufsteiger in die A-WM danach aber mit 1:2 in Rückstand. Emma Mörtl (32.) erzielte noch den Ausgleich, den nötigen Erfolg nach regulärer Spielzeit konnte die Mannschaft von Alexander Bröms aber nicht einfahren.