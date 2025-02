„Wir haben überraschend viele Tore geschossen“

Mit vier Toren hat Seifedin Chabbi in den bisherigen fünf Testspielen der Austria am öftesten getroffen. Auch beim gestrigen 3:1-Erfolg über das U21-Team des FC Zürich steuerte der 31-jährige Angreifer einen Treffer bei. Chabbi erzielte das 1:0, für die weiteren Lustenauer Tore sorgte Mehli Akbulut. Das Spiel der Austria ist generell offensiver ausgerichtet, es wird versucht, so schnell wie möglich das Mittelfeld zu überbrücken. „Die Abläufe sind viel einfacher und besser und der Trainer hat einen klaren Plan“, beschreibt es Chabbi, der in seiner Position als Mittelstürmer nun wesentlich besser zur Geltung kommt. Als klassischer Neuner braucht der gebürtige Bludenzer quirlige Spieler neben sich. „Auch von der körperlichen Robustheit stimmt es“, zeigt sich Chabbi mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden. „Wir haben auch überraschend viele Tore geschossen.“