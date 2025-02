Vom Rekord-Torschützen zum Praktikanten im Ex-Klub

Von 2015 bis 2023 kickte Dario Tadic für den TSV Hartberg, war am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. Seine 129 Bundesligatore sind Vereinsrekord. Sportlich hat es ihn mittlerweile zurück zu seinem Jugendverein Pinkafeld in die Burgenglandliga verschlagen. Seit rund einem Monat verdient er sich bei seinem Ex-Klub Hartberg nun seine ersten Sporen im Management-Bereich. Als ehrenamtlicher Praktikant.