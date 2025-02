Säumel: „Auf die Leistung kann man aufbauen“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Es war alles drinnen, was der österreichische Fußball zu bieten hat, es war ein attraktives Spiel. Ich glaube, dass wir die erste Halbzeit besser gestaltet haben als letzte Woche, wir hatten in der letzten Linie weniger Arbeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir sehr gute Phasen dabei. Alles in allem muss man es so nehmen, wie es ist, auch wenn wir am Ende sogar ein bisschen mehr mitnehmen hätten können. Das X geht so okay.“