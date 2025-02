HALBFINALE! Österreich gewinnt irren Hockey-Krimi

Der Titelverteidiger setzte sich am Freitag in Porec in einem dramatischen Viertelfinale gegen Australien im Penaltyschießen mit 3:2 durch. In der regulären Spielzeit hatten die Österreicher eine 2:0-Führung im Finish noch zum 2:2 aus der Hand gegeben. Im Kampf um den Finaleinzug treffen Kapitän Fabian Unterkircher und seine Kollegen am Samstag (17.10 Uhr) auf Belgien.