Junge Modenschau: Mantel für die Lebensreise

Es ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern eines der wichtigsten Fashion-Events in Oberösterreich: die Modenschau der Schülerinnen und Schüler der HBLA Lentia. Sie findet am Donnerstag, den 13. Februar, in der Lentia City in Linz-Urfahr statt und kann von jedem Interessierten besucht werden.