„Ritus“: Junge Tanzszene mit starken Bildern

Schon die Themen sind spannend gewählt. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer meisterten aber auch Choreographien auf höchstem Niveau. Ihre Bewegungsabläufe, präzise, detailreich, loteten die Symbolkraft der Bewegungen aus, fanden Neues. Und sie zeigten viele Facetten an Stimmungen, ob in kurzen Soli oder in der Gruppe. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer erreichten auch, dass die Inhalte – großartige Reflexionen über den Menschen in der Welt – gut mitverfolgt werden konnten.