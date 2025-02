300 Gäste diskutierten über Standort Vorarlberg

Vier Mitglieder der Landesregierung und zahlreiche Experten der Wirtschaft waren zur ersten Standortkonferenz ins Firmament nach Rankweil gekommen. In vier Panels wurde dort über standortrelevante Themen diskutiert. Unter anderem wurde den Fragen nachgegangen, wie Innovationen vorangetrieben werden könnten, welche Wege aus der Bürokratie führen und wie dem Fachkräftemangel begegnet werden soll. In einem vierten Themenblock wurde über das Thema „moderne Infrastruktur als wesentlicher Standortfaktor“ gesprochen. Martin Assmann, ehemaliger Leiter von „Vision Rheintal“, betonte in seinem Input, dass man aus raumplanerischer Sicht hoch entwickelte Standorte für die Wirtschaft verfügbar machen müsse.