Zusammenstoß kostete 40-jährigen Lenker das Leben

Um 12.20 Uhr rasten am Freitag fünf Feuerwehren zu einer Unfallstelle in Neukirchen an der Enknach (OÖ): Zwei Autos waren in einer Kurve zusammengestoßen und in einen angrenzenden Bach geschleudert worden. Einer der Lenker (40) starb noch an der Unfallstelle, der Pkw des anderen brannte aus.