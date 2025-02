Diese ÖSV-Fahrerin ersetzt Haaser in der Abfahrt

Die schwere Verletzung von Ricarda Haaser zieht eine Nachnominierung im ÖSV-Aufgebot für die WM-Abfahrt in Saalbach am Samstag nach sich. Ariane Rädler darf in der Königsdisziplin nun doch antreten. Im dritten Training am Freitag wird es aus österreichischer Sicht aber auch ein neues Gesicht geben.