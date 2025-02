Alisha Lehmann in Dessous – ihre Fans flippen aus

Tabellenführer

Seit Sommer 2024 spielt die 26-Jährige für die „Alte Dame“ in Italien. Dort führt Lehmann derzeit mit 42 Punkten die Tabelle der Serie A an. In 13 Spielen erzielte die Flügelspielerin zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Zuvor spielte Lehmann für Aston Villa, den FC Everton und West Ham United in der britischen Womens Super League, dem weiblichen Pendant zur Premier League.