Viel Arbeit, um Gewalt nicht ausufern zu lassen

Einen neuen Höchststand an Fällen in der Bewährungshilfe verzeichnet der Verein Neustart. Mehr als 12.300 Klienten befanden sich 2024 österreichweit in Betreuung. Gegenüber 2023 ist das ein Zuwachs um 3,5 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zahl der Klienten in der Betreuung sogar um mehr als 13 Prozent zugenommen. Im Burgenland betrug der Anstieg gegenüber 2023 acht Prozent.