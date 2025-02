Einweisung für 37-Jährigen nach Geiselnahme in AMS

Mitarbeiter bedroht, Geisel genommen

Als der Mann am 19. September 2024 in das AMS-Gebäude kam, habe er in seinem Rucksack drei große Küchenmesser und vier Handschellen gehabt, heißt es in der Anklage. Bei einem Infostand soll er einen Mitarbeiter bedroht und danach einen Betreuer als Geisel genommen haben. Auch eine weitere AMS-Mitarbeiterin soll er bedroht haben. Anschließend forderte er alle anderen Personen, die sich auf derselben Etage aufhielten, auf, das Gebäude zu verlassen, rief selbst die Polizei, verlangte nach der Verhandlungsgruppe und wurde wenig später festgenommen.