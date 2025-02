Zahl der offenen Stellen deutlich rückläufig

Handel und Dienstleistungsbereich am schwersten betroffen

„Die mit Abstand meisten Arbeitskräfte wurden 2024 im Handel und Dienstleistungsbereich gesucht, 57,5 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen wurden dort gemeldet“, rechneten die Statistiker am Donnerstag in einer Aussendung vor. Vergleichsweise stabil sei die Anzahl der offenen Stellen im öffentlichen und sozialen Bereich. Grundsätzlich lasse sich feststellen, dass im Jahresverlauf 2024 die offenen Stellen kontinuierlich zurückgingen.