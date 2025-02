„Ich bin zum KAC gekommen, um etwas zu gewinnen“

Gattin kommt Kevin in Klagenfurt besuchen

Kevin hat seinen Lebensmittelpunkt kürzlich von Kanada nach Amerika verlegt. Da ist er Nachwuchscoach bei Tri-City in der US Hockey League – wohin er dann auch wieder zurückkehren will. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder. „Im Viertelfinale hat meine Frau einmal vor, nach Klagenfurt zu kommen.“