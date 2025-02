KAC holt einen Kanadier als Bischofberger-Ersatz

Meister mit Berlin

Nach vier Jahren in der nordamerikanischen AHL wechselte Clark 2012 nach Europa und spielte in den Topligen in Deutschland, der Schweiz, Russland und Schweden. Mit den Eisbären Berlin wurde der Flügelstürmer 2021/22 sogar Meister in der DEL. Mit Team Kanada gewann er 2015/16 auch den renommierten Spengler-Cup in der Schweiz.