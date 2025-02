Spannende Veranstaltungen für Groß und Klein

Ein spektakuläres Wochenende steht bevor. Zweirad-Fans werden begeistert sein: In Gosau geht es wieder rund beim zehnten Holzknecht-Skijöring, wenn Motocross-Maschinen aufheulen, und in der Stadt Wels wartet die moto-austria mit Welt-Premieren und atemberaubenden Shows auf. Gelacht werden darf bei „Lei-Lei“ in Ried/Riedmark und Gallspach oder bei heiteren Lesungen in Molln und in der KTM-Motohall.