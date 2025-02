Herzogin Meghan sorgt für rührende Überraschung

Kritik an Sussexes

Harry und Meghan leben mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), sowie mehreren Hunden in einem Anwesen in Montecito nahe Santa Barbara, nordwestlich von Los Angeles. Das Paar hat sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt.