Meistertipp aus Graz: Austria holt den Teller!

Im Fernsehen kommt er mit seinem Schmäh gut an, kann in der Kabine aber auch harte Worte wählen: Hartbergs Trainer Manfred Schmid! Der bei der „Krone“-Umfrage erklärt, warum er den härtesten Job im Klub an Goalie Sallinger vergeben hat: „Er ist unser Strafen-Eintreiber, exekutiert knallhart!“ Bei der Frage zur Entwicklung des VAR wird Altachs Fabio Ingolitsch deutlich: „Das Ganze ist zu hinterfragen! Es gibt Situationen, die in Österreich aufgrund von fehlender Kameraperspektiven nicht aufgelöst werden können.“