Saalbach: Puchner zum WM-Auftakt beste ÖSV-Dame

Vonn im Fokus

Auch Lindsey Vonn (+2,24) ist zurück auf der WM-Bühne. Die US-Amerikanerin ging wie die meisten noch nicht volles Risiko. In ihrem bisher letzten WM-Rennen am 10. Februar 2019 in Aare hatte Vonn übrigens die Bronzemedaille in der Abfahrt geholt. Sorgt sie in Saalbach für eine Medaillen-Überraschung?