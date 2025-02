So schwer war’s noch nie! Jubelt ÖSV zum Auftakt?

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Heute (15.15/live im sportkone.at-Ticker) wird die 48. Alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm feierlich eröffnet. Eine spektakuläre Eröffnungsshow mit mehreren musikalischen Darbietungen und einer Rede von FIS-Präsident Johan Eliasch wartet. Zum ersten Mal überhaupt gibt es am ersten Tag auch eine Medaillenentscheidung – in einem Team-Parallel-Bewerb.