Amoklauf-Drohung: Schüler müssen daheim lernen

Innerhalb der Jugendlichen hat sich das Posting am Wochenende wie ein Lauffeuer verbreitet. Der Vorfall in Oberwart reihte sich in eine Serie verschickter Drohungen ein, die Österreichs Polizei in den vergangenen Wochen beschäftigt hatte. Dabei wurden etwa mehrere Bahnhöfe in den Landeshauptstädten, Schulen, ein Salzburger Einkaufszentrum und das Wiener Straflandesgericht anvisiert. Gefunden wurde nie etwas. Einziger Unterschied: In Oberwart ging die Drohung nicht per E-Mail ein, sondern wurde auf Social Media verbreitet.