Offiziell! Bayern-Zukunft von Manuel Neuer geklärt

Der deutsche Rekordmeister teilte am Montag mit, dass der frühere deutsche Nationaltorhüter seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe. Der 38-jährige Neuer, der einst vom FC Schalke 04 gekommen war, geht damit im Sommer in seine 15. Saison beim FC Bayern. Der Schritt hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet.