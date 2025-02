Raser mit mehr als 180 km/h in Wien gestoppt

Mit mehr als 180 km/h über die S2: Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Wien-Donaustadt mit 181,8 km/h unterwegs gewesen – erlaubt wären an dieser Stelle 100 km/h. Die Polizei stoppte den Mann, zog seinen Führerschein vorläufig ein und beschlagnahmte das Fahrzeug.