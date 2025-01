182 km/h: Raser brettert an Zivilstreife vorbei

Dumm gelaufen für einen in Österreich lebenden Bosnier: Als er abends gegen 20.24 Uhr über die S37 in Richtung Klagenfurt bretterte, raste er auf Höhe St. Veit-Mitte an einer Zivilstreife der Autobahnpolizei vorbei. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung auf.