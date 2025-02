Frauen trifft Privatkonkurs oft nach Trennungen

Die Gründe, warum Männer und Frauen in den Privatkonkurs schlittern, sind unterschiedlich. Frauen überschätzen beispielsweise eher ihre eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (24 vs. 20 Prozent) und geraten aufgrund von Haftungsübernahmen (acht vs. zwei Prozent) eher in den Privatkonkurs als Männer. Derartige Schulden kommen zumeist aus Krediten, um beispielsweise das gemeinsame Haus zu finanzieren.