ÖSV-Coach vor WM: „Wir sind gute Außenseiter“

Kriechmayr mit „etwas Schmerzen“

Die Läufer seien fit, Marco Schwarz komme besser und besser in Form. Davon, dass der seit der Wengen-Abfahrt am Knie verletzte Vincent Kriechmayr im ersten Training am Mittwoch am Start stehen wird, geht Pfeifer aus. „Logischerweise hat er etwas Schmerzen, er hat jetzt einmal Ruhe gegeben. Ich hoffe, dass er nicht so extrem eingeschränkt ist.“ Im ÖSV-Kader finden sich sechs Speedfahrer wieder, darunter auch der junge Stefan Eichberger, der in Gröden Sechster war.