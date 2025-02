„Bis zu 20 Absagen für eine gemeinnützige Wohnung“

„Krone“: Herr Tittler, wie steht es aktuell um die wirtschaftliche Lage in Vorarlberg?

Marco Tittler: Die Aufschwungphase, die alle Experten für Mitte 2024 prognostiziert hatten, ist leider nicht eingetreten. Die Prognosen haben sich nicht bewahrheitet. Seit gut zwei Jahren befinden wir uns in einer rezessiven Phase. Ich hoffe, dass sich die Weltwirtschaft und die Konjunktur im Laufe des Jahres 2025 etwas erholen. Der Vorteil für Vorarlberg ist, dass unser Bundesland aufgrund der Gegebenheiten schneller in eine Erholungsphase kommt. Umgekehrt sind wir derzeit deutlich stärker von Rückgängen betroffen.