Greift Sturm für 17-Jährigen tief ins Börserl?

Geht es nach deutschen Medien, dann greift Sturm für einen 17-Jährigen tief ins Geldbörserl. Denn der Doublesieger soll kurz vor der Verpflichtung von Daniel Sumbu stehen. Der Offensivmann (Rechtsaußen, Mittelstürmer) kam im Herbst schon auf sechs Einsätze in der Kampfmannschaft des deutschen Drittligisten. In der Winter-Vorbereitung schindete der gebürtige Angolaner mächtig Eindruck und erzielte in einem Testspiel sogar einen Doppelpack. Prompt stand das Juwel beim Rückrundenstart der Arminia in der Startformation.