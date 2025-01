Pacult: „Wos is mit dir, du Tulpenzüchter?!“

Den Jungs der Austria Klagenfurt langte es im letzten Test gegen Lafnitz. Wegen der überharten Gangart des Zweitligisten – vor allem von Mougnol, der Gelb-Rot sehen hätte müssen – kam es im Kärntner Moosburg zu Rudelbildungen. Weil Austria-Ass Ben Bobzien – der per Doppelpack den 2:1-Sieg herstellte – immer wieder gefoult wurde, nahm Coach Peter Pacult den holländischen Gäste-Trainer Percy Van Lierop verbal in seiner unnachahmlichen Art und Weise ins Visier. „Wos is mit dir, du Tulpenzüchter?!“, rief er von der Betreuerbank – und hatte damit die Lacher aller wieder auf seiner Seite. . .