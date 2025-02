„In Wohnung der Zukunft kehrt Partykeller zurück“

Wie wird die Wohnung der Zukunft ausschauen? Mit der Corona-Zeit kamen Grün- oder Außenflächen und ein Arbeitszimmer als Bedürfnisse hinzu. Geht das für alle?

Ja, das Erste ist Außenraum in irgendeiner Form, Balkon, Terrasse oder Gartenanteil. Das Zweite ist, wir müssen Homeoffice in irgendeiner Form mitdenken. Es braucht jetzt kein Extrazimmer dafür. Da reicht doch deine Nische. Das ist der dritte Punkt: Infrastruktur im Haus. Die Grundrisse werden effizienter. Ein Partyraum im Haus, in einem größeren Projekt vielleicht fünf, sechs Nischen in den allgemeinen Räumen, wo du tatsächlich eine Videokonferenz oder so abhalten kannst. Wir haben ein Projekt im 19. Bezirk gebaut. Da gibt es ein Heimkino.