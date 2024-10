Eigentumswohnungen werden nicht mehr viel billiger

Preise in teuren Bundesländern gesunken

Das deute auf eine Erholung des Marktes hin, erklärte Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax Österreich. Während die Wohnungspreise in den teuren Bundesländern Wien, Salzburg, Tirol und Vorarlberg gesunken sind, blieben sie in den anderen Bundesländern stabil oder stiegen leicht an.