Wenige Männer hatten Sofia jemals so viel Respekt und Bewunderung entgegengebracht wie Alex. Außerdem hatte der attraktive Berufssoldat einen Wortwitz, der die alleinstehende Frau von der ersten Sekunde an verzauberte. Schnell stand Alex ihr näher als jeder andere Mann in ihrem Leben bisher. „Noch nie zuvor war ein Mann so nett zu mir“, erzählte sie ihren Freundinnen schon ein paar Wochen, nachdem sie Alex im Internet kennengelernt hatte.