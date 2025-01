„Keine konkrete Bedrohungslage“ für Ski-WM!

Zwei Einsatzräume

Die Fäden laufen in einem Einsatzraum in der Landespolizeidirektion in Salzburg zusammen, auch in Hinterglemm gibt es direkt beim Zielstadion einen Stabsraum mit Vertretern aller Einsatzorganisationen. „Dort können rasch und vor allem akkordiert Entscheidungen getroffen werden“, betonte der Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch am Freitag.